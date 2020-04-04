» وفاة فنانة شهيرة بعد إضرابها عن الطعام 9 أشهر

04 أبريل 2020 - 11:47 ص

أفادت تقارير إخبارية عالمية وتركية، بوفاة المطربة التركية هيلين بوليك، بعد فترة طويلة من الإضراب عن الطعام استمرت لأكثر من 9 أشهر، وتحديدًا 288 يومًا، احتجاجًا منها على اضطهاد الحكومة لفرقتها الموسيقية "يوروم " .



وكشفت التقارير، عن أن فرقة يوروم الشعبية التركية، التي تم حظرها، أعلنت عن وفاة هيلين بوليك، بعد إضرابها الطويل عن الطعام، إذ توفيت المطربة الراحلة في منزلها بالعاصمة إسطنبول .

وجاء قرار الحكومة التركية بحظر فريقة يوروم التركية، بسبب أغانيها الاحتجاجية، عام 2016، وتم سجن عدد من أعضائها، فقرر اثنان من أعضاء الفرقة (هيلين بوليك وإبراهيم جوكشك) الإضراب عن الطعام، للضغط على الحكومة لرفع الحظر عن الفرقة والإفراج عن أعضائها .