منظمة الصحة تقدم 5 نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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نصائح للسيدة الحامل

واظبي على غسل يديك

تجنبى لمس عينيك وأنفك وفمك

ابتعدى مسافة آمنة عن الآخرين

احرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوع

الشعور بحمى أو صعوبة التنفس لابد من الذهاب للمستشفى.

ولـ مريض السكر

التنسيق مع الطبيب المعالج

المتابعة المستمرة بنفسك لمستوى السكر في الدم

أن يكون لديك رصيد كافٍ من علب الأدوية

تناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية

النوم الجيد من أكثر الأمور التي ينصح بها لمرضى السكر

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