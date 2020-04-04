الأوقاف عن إقامة صلاة الجمعة بأحد المساجد: في ناس بتحركهم

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المساجد

الجمعة

كورونا

جابر طايع

عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إقامة صلاة الجمعة في أحد مساجد بمنطقة حدائق أكتوبر، قائلاً: "المخالفون لقرار غلق المساجد لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، منوهًا بأنه تم رصد مخالفة أمس الجمعة لقرار غلق المساجد، وتم على الفور إنهاء خدمة المسئول عن المسجد.

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": هؤلاء مغيبون، وقد يكون هناك فكر أيديولوجي معين يحركهم، في ناس بتحركهم".

ووجه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رسالة إلى المواطنين، قائلاً: "ثقوا في وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ومؤسساتكم الدينية، الذي علمنا النداء لصلاة الجمعة هو من علمنا الحجر الصحي".

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