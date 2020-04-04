تعرف على البلد الذى أراد هتلر أن تسقط برلين ولا تسقط

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الزعيم النازي أدولف هتلر
الزعيم النازي أدولف هتلر
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متابعات- أمينة عبد العال

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برلين

هتلر

المجر

اعتبر الزعيم النازي أدولف هتلر، أن سقوط برلين أهون بكثير من سقوط "المجر" معلنًا عن استعداده للتضحية من أجلها وذلك لاحتوائها على مصانع عسكرية ومصادر للنفط.

وصرح هتلر في أكثر من مناسبة بذلك معتبرًا أن سقوط المجر هو خسارة للحرب، حسبما أعلن ذلك الخبير في الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيكاتا بورانوف، لافتًا إلى أن المجر كانت الحليف الأكثر ولاء للرايخ الألماني.

وأضاف في تصريحاته الصحفية التي نشرتها "سبوتنيك" أن هتلر كان غالبا يقول في أحاديثه الخاصة أنه من الأفضل مغادرة برلين علي خسارة المجر.

ولفت "بورانوف" إلى أن المجر كانت ستقاتل إلى جانب الاتحاد السوفيتي خاصة بعد قيام القوات النازية باستدعاء جميع الرجال من الـ12 إلى 70 عامًا لأداء الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن سكان النجر لم يكونوا مؤيدين للنازية ورفضوا التجنيد.

جدير بالذكر أن في 4 إبريل 1945 حررت وحدات الجيش السوفيتي المجر من الغزاة النازيين واستمر القتال إلى قرابة ستة أشهر وسقط أكثر من 200 ألف جندي سوفيتي علي أراض المجر. 

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