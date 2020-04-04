قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة بسبب حفر الكباري

04 أبريل 2020 - 11:07 ص

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظرًا لأعمال الحفر للكباري بشارع ابن الحكم بالمطرية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعي – منطقة ألماظة – قاعدة ألماظة العسكرية - مستشفى الجلاء العسكري).

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن قطع الخدمة سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدِ الأحد حتى الساعة العاشرة مساءً نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.