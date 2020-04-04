  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عملية طعن بألمانيا

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بشأن إصابة أطباء "الأورام" بكورونا

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

الحريق

شاهد..حريق هائل بمقام "الشيخ أبوعمرة" والسبب "حجر شيشة"

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف

الأوقاف عن إقامة صلاة الجمعة بأحد المساجد: في ناس بتحركهم

مقبرة جماعية

أهالي مدينة إيرانية يتفاجأون بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار على ريم البارودي: "اتعلموها بقي"

رسالة غاضبة لـ " الزعيم.. الكينج.. والهضبة": أين ضريبة الحب

رسالة غاضبة لـ"الزعيم.. الكينج.. والهضبة": أين ضريبة الحب

كورونا تفسد مخطط خامنئي

وفاة رجل خامنئي بفيروس كورونا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة بسبب حفر الكباري

الحياة السياسية

قطع المياه
قطع المياه
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"مياه الشرب" بالقاهرة تكشف: هذا هو موعد عودة المياه للمنازل

#

"الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس

#

قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة

#

قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

موعد

المطرية

الكبارى

قطع المياه

ابن الحكم

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظرًا لأعمال الحفر للكباري بشارع ابن الحكم بالمطرية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعي – منطقة ألماظة – قاعدة ألماظة العسكرية - مستشفى الجلاء العسكري).

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن قطع الخدمة سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدِ الأحد حتى الساعة العاشرة مساءً نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد
» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"
» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا
» وفاة فنانة شهيرة بعد إضرابها عن الطعام 9 أشهر
» تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين
» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا
» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد
» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة
» السعودية.. القبض على شخص دهس رجل أمن وفر هاربا
» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية