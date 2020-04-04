» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا

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عبد القادر وحيد

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صينية

حيا

تسلخ ثعبان

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي سيدة صينية، وهي تقوم بسلخ ثعبان حي.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله السيدة الصينية، وهي تضع أحد طرفي الثعبان تحت قدمها والطرف الآخر في يدها حيث فتحت جسمه بمقص وسلخته حتى النهاية وهو حي، وذلك على ما يبدو بعد قطع رأس الثعبان.

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي نشرت مقطع الفيديو، وعلقت عليه بالقول: "أعتذر عن هذا الفيديو البشع.. لكن على العالم أن يضع حداً لهذا الجنون.. الصين بؤرة الفيروسات".

وعلق آخر: "هذه ليست عادات وتقاليد.. هذه إرادة الدولة الشيوعية في الصين أن يكون لها شعب متوحش بلا رحمة مستعد للفظاعات ولالتهام كل شيء بما في ذلك البشر.. استعدادا لحرب قادمة".

بينما علق أحد المغردين ساخرا: "يا جدعان أنا بقترح كل يوم دولة تطبخ للصين ونرسلهم دليفري بدل ما يخلصوا علينا".


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