بعد إعفائه.. كاتب سعودي يسخر من المغامسي بهذه الطريقة

04 أبريل 2020 - 10:29 ص

أعاد الكاتب السعودي عبد الرحمن الأهدل مقطع فيديو للداعية السعودي صالح المغامسي إمام مسجد قباء السابق، وهو يتحدث عن الإصابة بوباء الجدري.

وعلق الأهدل على مقطع الفيديو بالقول: "يقول إن الجدري نوع من الطاعون وسببه وخز الجن للإنسان.. والله عيب علينا".

ويظهر الفيديو المغامسي وهو يجيب على سؤال من أحد متابعيه والذي يسأله عن وباء الجدري، حيث يجيب بما ورد في الحديث النبوي الشريف "بأن الطاعون وخز إخوانكم من الجن"، منوها أن الجدري نوع من الطاعون، وهو مرض يظهر على جلد الإنسان.

يذكر أن المغامسي تم إعفاؤه عقب تدوينة طالب فيها بالعفو عن المساجين في السعودية، حيث اعتذر لاحقًا عن هذه التدوينة، وأنه تبين له رأي آخر.

كما تم تعيين الدكتور سليمان الرحيلي إماما وخطيبا لمسجد قباء بالمدينة المنورة.



