» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة

04 أبريل 2020 - 10:09 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابًا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا يزال 115 شخصًا في حالة خطرة، ومن بينهم 98 شخصًا تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون "مناطق محظورة"، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.