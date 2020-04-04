ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد

04 أبريل 2020 - 09:28 ص

ردت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل البعض حول حكم الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض، بعد تفشي وباء كورونا في العالم



وقالت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير: "الله سبحانه وتعالي قرر صيام رمضان علينا كما قرره على الأمم السابقة، وأعطى لنا رخصة الإفطار في أمرين أحدهما المرض والأخرى السفر"، معقبة: "إذا كان الصيام سيؤخر من الشفاء وجب الإفطار".



وتابعت: "الله سبحانه وتعالي لم يحدد نوعية المرض فقال: "من كان منكم مريضا أو علي سفر" وقال الله سبحانه وتعالي أيضا: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا الصيام يؤدي التهلكة وجب الإفطار.



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

