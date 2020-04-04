» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا

أحمد عادل شعبان
حل حسين السيد - مدافع الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي - ضيفا على برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير .
وتحدث "السيد" عن بدايته في دوري المدارس واختياره للعب بالنادي الأهلي .
وأثناء البرنامج ، نشر الإعداد صورة نادرة لحسين السيد رفقة رمضان صبحي أثناء الطفولة ، وهي الصورة التي حققت الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ملعب أون تايم | حسين السيد ورمضان صبحي في أحد دوريات الناشئين @RamadanSobhi pic.twitter.com/Wk3kBsroy4— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 3, 2020
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