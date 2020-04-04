  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

شوبير يكشف عن موقف فايلر الصادم تجاه أحمد فتحي بعد إعلان رحيله

ساويرس

لفظ خارج من ساويرس عن حملة "خليك في البيت": ما احنا (....) أهو

فريق الأهلي

نجم الأهلي: مرتضى عرض عليا مبلغ مالي ضخم لكن أمي قالت لي متروحش

أحمد فتحي

أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة لـ فايلر

رئيس معهد الأورام

"القومي الأورام" يكشف تفاصيل إصابة الأطباء بكورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن أبحاث الطلاب

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على زيادة الإصابات بفيروس كورونا

كورونا

الكشف عن عقار يقتل كورونا خلال 48 ساعة

نقابة الأطباء

إصابة 10 أطباء في المعهد القومي للأورام بالكورونا

صرف مستحقات أبو تريكة وبركات الأسبوع المقبل

أبوتريكة وبركات يتوقعان تخلي الجوكر عن الأهلي بسبب الفلوس

لفظ خارج من ساويرس عن حملة "خليك في البيت": ما احنا (....) أهو

الصفحة الأخيرة

ساويرس
ساويرس
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عراقيون يهتفون ضد إيران أمام قنصليتها في كربلاء

ساويرس

كورونا

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه الشديد من الحملات التي تقوم بها العديد من الجهات الإعلامية للتوعية بخطورة فيروس كورونا.

وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : بصراحة منرفزانى عبارة : خليك فى البيت اللى طالعلنا دى في كل حتى دى ... ما احنا (.... ) فى البيت هنروح فين يعنى ؟.

وعلى جانب آخر ، كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عن الرقم الذي تبرع به رجل الأعمال نجيب ساويرس لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت منى الشاذلي عن تبرع مؤسسة ساويرس للتنمية بمبلغ 100 مليون جنيه (أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي ) لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت مديرة المؤسسة أن المبلغ مقسم إلى 40 مليونا للعمالة اليومية المتضررة بالإضافة إلى 60 مليون لجهود وزارة الصحة في حصار الفيروس .

وكان ساويرس شن هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان بعدما طالبه بالتبرع للفقراء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا
» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به ساويرس لمواجهة فيروس كورونا
» أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا
» مصري مصاب بكورونا في فرنسا يروى مشاهد مؤلمة
» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر
» مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي
» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا
» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق
» الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر
» صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية