لفظ خارج من ساويرس عن حملة "خليك في البيت": ما احنا (....) أهو

04 أبريل 2020 - 07:02 ص

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه الشديد من الحملات التي تقوم بها العديد من الجهات الإعلامية للتوعية بخطورة فيروس كورونا.



وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : بصراحة منرفزانى عبارة : خليك فى البيت اللى طالعلنا دى في كل حتى دى ... ما احنا (.... ) فى البيت هنروح فين يعنى ؟.



وعلى جانب آخر ، كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عن الرقم الذي تبرع به رجل الأعمال نجيب ساويرس لمواجهة فيروس كورونا.



وكشفت منى الشاذلي عن تبرع مؤسسة ساويرس للتنمية بمبلغ 100 مليون جنيه (أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي ) لمواجهة فيروس كورونا.



وأعلنت مديرة المؤسسة أن المبلغ مقسم إلى 40 مليونا للعمالة اليومية المتضررة بالإضافة إلى 60 مليون لجهود وزارة الصحة في حصار الفيروس .



وكان ساويرس شن هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان بعدما طالبه بالتبرع للفقراء.



