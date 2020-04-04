أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة لـ فايلر

04 أبريل 2020 - 05:47 ص

فجر أحمد فتحي - لاعب الأهلي الذي أعلن رحيله - مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة للسويسري رينيه فايلر.



وقال "فتحي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع.



وكانت صحيفة عربية نسبت لفتحي قوله إنه رحل عن الأهلي بسبب خلافات مع فايلر الذي يضعه على دكة الاحتياطي دون سبب وجيه من وجهة نظره.

