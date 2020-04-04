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تعليق ناري لـ"أديب" على زيادة الإصابات بفيروس كورونا

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات بفيروس الكورونا في مصر ليست مخيفة، مشيرا الى أنة عندي معلومة بأن عدد حالات الإصابة تخطت 1000 حالة بعد صدور بيان وزارة الصحة اليوم".
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة،  أن المصريين يعتقدون أنهم لن يصابوا بالكورونا، قائلا: «في حالة اطمئنان غريبة، وزيادة عن اللزوم.. الشعب مش واخد باله»، متسائلا: «ليه ناس النهاردة راحت صلت الجمعة، حسيتوا بإيه».
وأوضح «أديب»، أن المصريين حاسين أنهم ضد الكورونا، في ناس بتستعبط، وبتعرض حياتهم وحياة بلدك للخطر»، متابعا: «في ناس مش حاسة أن في مصيبة هتحصل على دماغنا لو فضلوا كده، وإحنا مش مستعدين نشيل جهلكم».

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