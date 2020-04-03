  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي": كورونا تسببت بأزمة اقتصادية لا مثيل لها

المواطن المصرى

فرنسا تسجل وفاة مواطن مصري بسبب "كورونا"

الامارات

الإمارات تسجل رقمًا ضخمًا لإصابات "كورونا" فى يوم

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة

سجائر لكترونية

رغم التحذيرات.. نتئائج مفاجئة حول المدخنين المصابين بكورونا

كيران ستيفنسون

زار مستشفى لعلاج كورونا.. فعاقبته المحكمة بالحبس والغرامة

هالة زايد وزيرة الصحة

عاجل.. الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ كورونا.. و8 حالات وفاة

دانيال فورنيس

شاب ينتحر أثناء العزل المنزلي

ارشيفية

صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"

وزارة الأوقاف - أرشيفية

بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة

كورونا.. ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة اجتماع الدول الخمس

عرب وعالم

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و5 وزراء بشأن كورونا

#

ميركل وترامب يبحثان الآثار العالمية لوباء كورونا

#

ترامب: سنقضي على "كورونا" بأسرع مما نتوقع

#

خسارة 2.3 مليون وظيفة في الدول العربية بسبب كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن في أقرب فرصة، لبحث تفشي فيروس كورونا.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب وماكرون، أجريا مكالمة هاتفية، تناولا فيها آخر تطورات وباء كورونا.
وقدم ترامب تعازيه لماكرون في ضحايا الوباء الذي تفشى في فرنسا، مؤكدا وقوف واشنطن بجانب باريس.
وشدد الزعيمان على ضرورة أن تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة) في سبيل زيادة التعاون من أجل التغلب على الوباء، وضمان السلم والأمن الدوليين.
كما ناقش الجانبان خلال المكالمة القضايا الإقليمية والثنائية المهمة.
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و84 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر
» مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي
» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا
» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق
» الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر
» صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"
» لهذا السبب.. تأجيل إتمام عقد أحمد فتحي مع بيراميدز
» تركيا تسجل 69 وفاة جديدة بسبب كورونا فى يوم واحد
» ارتفاع كبير في أعداد متضرري كورونا في إسرائيل
» تسجيل 22 وفاة جديدة بسبب كورونا فى الجزائر
» الأمم المتحدة عن كورونا: استعدوا للأسوأ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية