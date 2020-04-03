» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إجراء فحص فيروس كورونا، شرط على الأشخاص الذين سيلتقون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، في بيان، إنه "تم الإقدام على خطوات من أجل حماية ترامب وبنس".
وأضاف ديري، أنه "اعتبارا من الجمعة، ينبغي للأشخاص الذين سيتواجدون على مسافة قريبة من ترامب وبنس، إجراء فحص الكشف عن كورونا".
وأوضح أن الهدف من ذلك "تقليل احتمال انتقال الفيروس إلى الرئيس ونائبه، من الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض".
وذكر مراسل الأناضول، أن الإجراء الجديد لا يشمل الصحفيين، الذين يحافظون على مسافة من ترامب وبنس خلال المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، وفقا لتدابير مفروضة سابقا.
يذكر أن ترمب خضع مرتين لفحص كورونا، كانت نتيجتهما سلبية، فيما أجرى بنس الفحص مرة واحدة، وكانت النتيجة أيضا سلبية.
وبلغت إصابات كورونا في الولايات المتحدة، حتى الجمعة، 266 ألفا و750، والوفيات 6 آلاف و803.
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و84 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا. -

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