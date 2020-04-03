فرنسا.. وفاة 588 بكورونا يرفع الإجمالي إلى 6507

03 أبريل 2020 - 10:10 م

أعلنت فرنسا، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 آلاف و507، بعد تسجيل 588 حالة جديدة.



جاء ذلك على لسان مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة باريس.

وقال سالومون إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 64 ألفا و338، إثر تسجيل 5 آلاف و233 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر أن 6 آلاف و662 شخصا من المصابين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة، وأن 14 ألفا و8 حالات تماثلت للشفاء.

ولفت سالومون إلى أن عدد الوفيات في دور المسنين وصل إلى 1416 حالة.