» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة: "سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل".
وأضاف البيان: "لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم"، مبينا أنه "تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل".
وأشار بيان الصحة العراقية إلى أن "مجموع الإصابات في عموم العراق بلغ 820، والوفيات 54 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 226".

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