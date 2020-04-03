  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي": كورونا تسببت بأزمة اقتصادية لا مثيل لها

المواطن المصرى

فرنسا تسجل وفاة مواطن مصري بسبب "كورونا"

الامارات

الإمارات تسجل رقمًا ضخمًا لإصابات "كورونا" فى يوم

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة

سجائر لكترونية

رغم التحذيرات.. نتئائج مفاجئة حول المدخنين المصابين بكورونا

كيران ستيفنسون

زار مستشفى لعلاج كورونا.. فعاقبته المحكمة بالحبس والغرامة

هالة زايد وزيرة الصحة

عاجل.. الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ كورونا.. و8 حالات وفاة

دانيال فورنيس

شاب ينتحر أثناء العزل المنزلي

ارشيفية

صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"

وزارة الأوقاف - أرشيفية

بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة

الإمارات تسجل رقمًا ضخمًا لإصابات "كورونا" فى يوم

عرب وعالم

الامارات
الامارات
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

#

كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد

#

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

#

رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن رصدها 240 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة، حسب البيان، لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، كان يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، مبينة أن حصيلة المتوفين بالعدوى ارتفعت باذلك إلى 9 حالات.

كما أعلنت الوزارة رصدها 12 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك بلغ مجموع حالات الشفاء 108.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر
» مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي
» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا
» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق
» الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر
» صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"
» لهذا السبب.. تأجيل إتمام عقد أحمد فتحي مع بيراميدز
» تركيا تسجل 69 وفاة جديدة بسبب كورونا فى يوم واحد
» ارتفاع كبير في أعداد متضرري كورونا في إسرائيل
» تسجيل 22 وفاة جديدة بسبب كورونا فى الجزائر
» الأمم المتحدة عن كورونا: استعدوا للأسوأ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية