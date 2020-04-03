» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا

03 أبريل 2020 - 09:04 م

شهدت أسعار الذهب بمصر، اليوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا متأثرة بارتفاع الأسعار عالميًا.

وارتفع سعر الجرام عيار 21 ينحو 12 جنيهًا، بعد انخفاضه أمس.



وجاءت أسعار الذهب في مصر كما يلي:



جرام الذهب عيار 18 عند 600 جنيه.

جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 699 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5592 جنيهًا.





