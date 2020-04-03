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ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا

مال وأعمال

الذهب
الذهب
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الطيب حسين

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أسعار الذهب تشهد استقرارًا في نهاية الأسبوع

شهدت أسعار الذهب بمصر، اليوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا متأثرة بارتفاع الأسعار عالميًا.
وارتفع  سعر الجرام عيار 21 ينحو 12 جنيهًا، بعد انخفاضه أمس.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كما يلي:

جرام الذهب عيار 18 عند 600 جنيه.
 جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 699 جنيهًا.
جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهًا.
 الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5592 جنيهًا.


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