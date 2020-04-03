تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة

03 أبريل 2020 - 08:57 م

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بأسعاره يوم أمس.

وفى البنك المركزى المصرى سجل الدولار 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib فبلغ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

