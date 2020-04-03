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لهذا السبب.. تأجيل إتمام عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

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أحمد فتحي
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أجل مسئولى نادى بيراميدز إجراءات اتمام التعاقد بشكل رسمى مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، الذى أعلن عن قراره بعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل مع نهاية الموسم الجارى، وهو موعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر.

وجاء تأجيل مسئولو بيراميدز اجراءت اتمام التعاقد مع أحمد فتحى والإعلان الرسمى عن الصفقة، نظرًا لتواجد ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى فى "لندن" عاصمة انجلترا فى الوقت الحالى، حيث يستقر بها فى ظل الحجر المنزلى الذى تلتزم به الشعوب خوفًا من فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن ينهى بيراميدز اجراءات التعاقد مع الجوكر والإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمى عقب عودة المدير التنفيذى للنادى من لندن، لاسيما وإنه سبق واتفق الطرفان على كافة بندود التعاقد ووقع اللاعب على عقود مبدئية إلا إنها مازالت لم ترتقى للرسمية.

وكان  أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي  مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى يوم الأربعاء الماضى على خلفية تأخره فى تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

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