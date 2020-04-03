» تركيا تسجل 69 وفاة جديدة بسبب كورونا فى يوم واحد

قالت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، إنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الضحايا في البلاد إلى 425.





كما ارتفع عدد المصابين بواقع 2786 ليصل المجموع إلى 20921.





وذكرت الصحة التركية أن 16160 فحصا تم إجراؤها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا منذ بدء التفشي إلى 141716.

وأكدت الوزارة أن أكثر من 80% من المرضى الذين ماتوا في تركيا بسبب الفيروس التاجي كانوا أكبر من 60 عاما.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد تعتبر جائحة ووباء عالميا.

وحتى الآن، سجلت في العالم أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة، بما فيها 55 ألف وفاة وأكثر من 210 آلاف حالة شفاء.