شاب ينتحر أثناء العزل المنزلي

03 أبريل 2020 - 08:09 م

انتحر شاب بريطاني يبلغ من العمر 34 عامًا، خلال وجوده في الحجر المنزلي، في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة خوفًا من تفشي فيروس كورونا.







وأجبر "انتحر شاب بريطاني يبلغ من العمر 34 عامًا، خلال وجوده في الحجر المنزلي، في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

"، من "كروكهورن" بالقرب من "بورتسموث"على عزل نفسه بعد أن تم تصنيفه على أنه درجة عالية من الخطورة بسبب إصابته مرض السكري. لكنه كان يعانى من الاضطراب ثنائي القطب، وواجه صعوبة في "البقاء بمفرده"، وفقًا أخته "تشيلسي". "، من "كروكهورن" بالقرب من "بورتسموث"على عزل نفسه بعد أن تم تصنيفه على أنه درجة عالية من الخطورة بسبب إصابته مرض السكري. لكنه كان يعانى من الاضطراب ثنائي القطب، وواجه صعوبة في "البقاء بمفرده"، وفقًا أخته "تشيلسي".





وأضافت: "عاش بمفرده، لكنه كان يخرج كل يوم. كان مصابًا بداء السكري وتم تصنيف حالته على أنه على درجة عالية الخطورة، لذا بعد الإغلاق لم يكن قادرًا على الخروج وهو ما دفعه إلى حافة الهاوية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وتابعت: “كنا قلقين بشأن عزله وبقينا على اتصال معه، ولكننا لم نتمكن من رؤيته. لقد بذلنا قصارى جهدنا وأخبرنه أننا هناك من أجله". واستدركت: "يمكن بذل المزيد لمساعدة الناس الذين يعانون أثناء عزل أنفسهم. آمل أن يتمكن ما حدث مع دان من زيادة الوعي بهذه القضايا".









وعانى "دان" من الاضطراب ثنائي القطب منذ سنوات مراهقته، وأصبح مثليًا في سن 34 عامًا، ولم يتمكن من العمل بسبب المرض العقلي.









وأشارت شقيقته إلى أن "جلب الكثير من الفرح لحياة الجميع. على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 34 عامًا، إلا أنه كان طفلًا كبيرًا في القلب. كان يخرج ويلعب Pokemon Go في الحديقة مع أصدقائه وشقيقه ويلعب ضد الفرق الأخرى."









وسيقوم والدا "دان" وأربعة أشقاء فقط من حضور الجنازة بسبب القيود الصارمة التي ترفضها الحكومة البريطانية.









وعلقت تشيلسي: "كان دانيال محبوبًا ومحبوبًا من قبل الكثير من الناس ومن المؤسف أنه في الوقت الحالي بسبب Covid-19 لن يتمكن سوى عدد قليل منا من حضور الجنازة".







