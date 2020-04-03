كورونا.. أغنى رجل بالعالم يتبرع بمبلغ ضخم لإيواء فقراء أمريكا

03 أبريل 2020 - 08:08 م

أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي، تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يتمكنوا من إطعام المحتاجين في ظل حدوث شلل في الاقتصاد العالمى، وتوقف الكثيرين عن وظائفهم عقب انتشار فيروس كورونا.

جيف بيزوس، قال عبر حسابه بموقع إنستجرام: "حتى في الأوقات العادية يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأمريكية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ فإن فيروس كورونا COVID-19 يضخم العدد بشكل كبير.. ملايين الأمريكيين يتجهون إلى بنوك الطعام خلال هذه الفترة".

وأضاف، بيزوس: "سنغذي أمريكا ستوزع الأموال بسرعة على الشبكة الوطنية من بنوك الطعام، وتوصيل الغذاء إلى تلك الأسر التي لا تعد ولا تحصى التي تحتاجها".

