» ارتفاع كبير في أعداد متضرري كورونا في إسرائيل

03 أبريل 2020 - 07:54 م

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 7 آلاف و40 حالة وفاة.



وفرضت شرطة الاحتلال الاسرائيلى اليوم الجمعة، العزل العام على بلدة لليهود المتشددين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشدة، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية الحواجز المعدنية وحواجز الطرق.



وتحركت وحدات من رجال شرطة يرتدون الكمامات والقفازات بسرعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لتطويق مفترقات الطرق الرئيسية حول البلدة وتطبيق القواعد الجديدة.

