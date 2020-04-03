» ارتفاع كبير في أعداد متضرري كورونا في إسرائيل

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زار مستشفى لعلاد كورونا.. فعاقبته المحكمة بالحبس والغرامة
عاجل.. الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ كورونا.. و8 حالات وفاة
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صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"
بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة
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مفاجأة مدوية يكشفها عالم ألماني عن «كورونا»
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أحمد سالم
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