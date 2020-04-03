بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة

03 أبريل 2020 - 07:22 م

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه موعد فتح المساجد للصلاة أمام المصليين.



وجاء بيان الأوقاف كالآتي:

وأكدت الأوقاف أنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق، والتحقق من ذلك من خلال أمرين :

الأول : عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة .



الآخر : عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا .

وقد أكدنا ولا زلنا نؤكد أن الساجد قبل المساجد ، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف .

