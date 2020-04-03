» تسجيل 22 وفاة جديدة بسبب كورونا فى الجزائر

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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، بتسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 105، والإصابات إلى 1171 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية بضرورة "احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.


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