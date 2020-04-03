  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب ساويرس

"ساويرس" يتحدى "كورونا"

أرشيفية

أعراض تكشف عن أسوأ حالات الإصابة بـ«كورونا»

دواء توسيليزوماب "Tocilizumab"

شفاء مرضى «كورونا» بإيطاليا بعد استخدام علاج لالتهابات العظام

مفاجأة مدوية يكشفها عالم ألماني عن «كورونا»

متعافية من كورونا

بسبب كورونا.. نيويورك تسجل 562 وفاة في 24 ساعة

ارشيفية

كبير الاقتصاديين ببنك الإستثمار الأوروبي: نتوقع ركودًا عالميًا كبيرًا

السيسي

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

ارشيفية

إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

كورونا

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

كورونا.. تعرف على الطريقة الصحيحة لخلط محاليل التعقيم

الصفحة الأخيرة

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا
الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

#

كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

#

"كورونا" يقتحم دولة عربية جديدة .. تعرف على الإصابات

#

شيخ الطريقة العزمية: ملتزمون بحظر الموالد بسبب "كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفو جراف يوضح طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب الانفوجراف فإن الطريقة الصحيحة لتحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي وضع 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل مقدار "فنجان من القهوة" من الكلور التجارى في المحلات على 1 لتر من الماء.
وأكدت الوزارة أن هذا المحلول يستعمل لتعقيم الأسطح بشكل يومى ، مثل :"الأثاث ، الأدوات ، مقابض الأبواب ، المطبخ ، الحمامات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 22 وفاة جديدة بسبب كورونا فى الجزائر
» الأمم المتحدة عن كورونا: استعدوا للأسوأ
» كورونا يهدي الهلال السعودي فرصة ذهبية لحسم اللقب
» كورونا يتوحش.. تسجيل 562 وفاة في منطقة واحدة بأمريكا
» نيوزيلندا.. وزير الصحة يعتذر بسبب "كورونا"
» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية