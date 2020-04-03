كورونا.. تعرف على الطريقة الصحيحة لخلط محاليل التعقيم

03 أبريل 2020 - 06:09 م

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفو جراف يوضح طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الانفوجراف فإن الطريقة الصحيحة لتحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي وضع 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل مقدار "فنجان من القهوة" من الكلور التجارى في المحلات على 1 لتر من الماء.

وأكدت الوزارة أن هذا المحلول يستعمل لتعقيم الأسطح بشكل يومى ، مثل :"الأثاث ، الأدوات ، مقابض الأبواب ، المطبخ ، الحمامات".

