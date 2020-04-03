  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

مفاجأة مدوية يكشفها عالم ألماني عن «كورونا»

نجيب ساويرس

"ساويرس" يتحدى "كورونا"

دواء توسيليزوماب "Tocilizumab"

شفاء مرضى «كورونا» بإيطاليا بعد استخدام علاج لالتهابات العظام

السيسي

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

أرشيفية

أعراض تكشف عن أسوأ حالات الإصابة بـ«كورونا»

متعافية من كورونا

بسبب كورونا.. نيويورك تسجل 562 وفاة في 24 ساعة

ارشيفية

كبير الاقتصاديين ببنك الإستثمار الأوروبي: نتوقع ركودًا عالميًا كبيرًا

ارشيفية

إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

كورونا

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

#

السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب بشأن "كورونا"

#

رئيس الزمالك يوجه رسالة هامة للمصريين في قطر

#

«الجسمي» يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للمصريين قبل قليل، بمناسبة يوم اليتيم، حيث طالب الجميع بأن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها .

 وجاء على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر قوله:"نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم ، الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة ، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم ، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها " .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 22 وفاة جديدة بسبب كورونا فى الجزائر
» الأمم المتحدة عن كورونا: استعدوا للأسوأ
» كورونا يهدي الهلال السعودي فرصة ذهبية لحسم اللقب
» كورونا يتوحش.. تسجيل 562 وفاة في منطقة واحدة بأمريكا
» نيوزيلندا.. وزير الصحة يعتذر بسبب "كورونا"
» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية