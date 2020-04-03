إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

03 أبريل 2020 - 03:20 م

أقام العديد من مساجد باكستان صلاة الجمعة، على الرغم من تسجيل البلاد 35 وفاة و2450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

واكتفى رئيس الوزراء، عمران خان، بإصدار تعليمات للحد من عدد التجمعات التي تداوم على الصلوات في المساجد، غير أن العديد من المقاطعات أصدرت قراراتها الخاصة بمنع إقامة صلاة الجمعة.

وفي مقاطعة السند جنوب البلاد، أصدرت السلطات المحلية قرارا بحظر التجوال الكامل من منتصف النهار وحتى الساعة الثالثة، بهدف منع إقامة صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات الباكستانية تعرضت لانتقادات حادة بسبب "تقاعسها" في منع التجمعات الدينية، ما تسبب في تفاقم تفشي الفيروس في البلاد.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفا، توفي منهم أكثر من 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 213 ألفا.