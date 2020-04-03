» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

سجلت إندونيسيا 196 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر، وفق قول المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، اليوم الجمعة.