بسمة وهبة للأطباء: السيسي انتصر لكم

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بسمة وهبة

كورونا

أون إي

ثمنت الإعلامية بسمة وهبة، التكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، قائلة :"الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للأطباء المخلصين الذين يقدمون التضحيات من أجل الوطن في حربه ضد كورونا".
وقالت "وهبة"، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"،:"هناك مخلصين ورجال دولة مستعدون للتضحية من أجل الوطن وحمايته من فيروس كورونا والمتربصين ".
 وتابعت:"مصر تحركت بطائرات وخطط لإعادة العالقين بالخارج، ولكن رد الجميل كان مزايدة وانتقادات،وبدل ما الناس ترجع من بره وتحاول تساعد في دعم الأطباء والممرضين، البعض راجع طامع في ساندوتش لانشون".
 و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

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