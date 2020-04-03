مطلب صادم لحاخام يهودي من بابا الفاتيكان

03 أبريل 2020 - 01:45 م

في ظل التطورات السريعة، وردود الفعل المتباينة، جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد بمعظم دول العالم بعث حاخام يهودي لبابا الفاتيكان برسالة صادمة.

وبحسب ما نقله الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي صالح النعامي عن الحاخام اليهودي على حسابه في تويتر: " حاخام يدعو إلى استغلال أزمة كورونا في إيطاليا وتعاظم الوفيات والطلب من البابا مقتنيات الهيكل التي غنمها تيتوس قبل 2000 عام لاستخدامها في بناء الهيكل على أنقاض الأقصى، حيث علق النعامي ساخرا : " أي بشر هؤلاء".

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه إيطاليا من أكبر كارثة إنسانية، خلال العقود الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أعلنت أمس الخميس، أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 13915، بعد 760 حالة جديدة وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727 حالة وفاة.

وشهد عدد الحالات الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688، مقارنة مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.