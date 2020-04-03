» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون

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أطفأت قناة "الحدث العربية"، أنوار استوديوهاتها، مساء اليوم، على الهواء مباشرة تضامنًا مع العالم في مواجهة فيروس كورونا عقب تسجيل مليون إصابة بالفيروس حول العالم.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة المليون في أرجاء العالم، بينها أكثر من 48 ألف حالة وفاة،أحدها لرضيع ذو عشرة أسابيع في الولايات المتحدة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم 200 ألف شخص.

و تصدرت الصين قائمة البلدان التي عرفت أكبر عدد من المتعافين بعدما وصل عددهم 76 ألف شخص و408، حسبما جاء في موقع "وورلدوميتر" الذي يعنى بتتبع تطورات فيروس كورونا.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني بعدد 26 ألف و743 معافى، فيما تحل ألمانيا في المرتبة الثالثة مسجلة 19 ألف و175 حالة تعافت من الفيروس.

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