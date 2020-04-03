أحمد فتحي يغضب جمهور الأهلي بتصريح جديد

03 أبريل 2020 - 01:09 م

أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق أحد أسباب عدم موافقته على تجديد عقده ورحيله عن الأحمر في نهاية الموسم الجاري.





وقال فتحي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم :"يتوقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام".





وأضاف :"عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".





وواصل :" فضلت البحث عن تحدً جديد، أتمنى أن ألعب كاس العالم القادم مع المنتخب الوطني إذا نجحنا في الصعود، والبقاء في الملعب أكبر فترة ممكنة العروض المقدمة 3 سنوات داخل الملعب وليس سنتين فقط".





وأكمل :"الأن متواجد في الأهلي أخوض مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع المدرب الجديد، وحتى وأن اقدم عروض جيدة بشهادة جمهور الأهلي أجد نفسي متواجد على دكة البدلاء".







