  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم

بسمة وهبة للأطباء: السيسي انتصر لكم

مطلب صادم لحاخام يهودي من بابا الفاتيكان

مطلب صادم لحاخام يهودي من بابا الفاتيكان

أحمد فتحي

أحمد فتحي يغضب جمهور الأهلي بتصريح جديد

كورونا في الصين

لليوم الثاني.. وفيات كورونا تقترب من 1000 في إسبانيا

شيكابالا

«فيفا» يغرم الزمالك نص مليون يورو

أيمن نور يفاجيء الجميع بوفاة أردوغان

أيمن نور يفاجيء الجميع بوفاة أردوغان

الرئيس عبد الفتاح السيسي و مدير عام منظمة الصحة العالمية

رسالة شكر من منظمة الصحة العالمية للسيسي

ليفربول

قبلة حياة لـ"ليفربول" بشأن استكمال الدوري الإنجليزي

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور لـ "الخطيب": «عيب ما يصحش كدا»

أحمد فتحي يغضب جمهور الأهلي بتصريح جديد

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أحمد فتحي: لو جالي مليم زيادة برة الأهلي هسيبه طبعا

#

أحمد فتحي يشتم نادر شوقي: بتاكل بالسحت .. ركز مع رمضان صبحي أحسن

#

قرار مفاجيء من الخطيب بشأن مؤمن زكريا بعد تغريدته الداعمة لأحمد فتحي

#

الجوكر يتعنت لتجديد عقده مع الأهلي ويطلب مهلة للتفكير

الاهلى

احمد فتحى

تجديد

بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق أحد أسباب عدم موافقته على تجديد عقده ورحيله عن الأحمر في نهاية الموسم الجاري.
وقال فتحي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم :"يتوقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام".

وأضاف :"عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".

وواصل :" فضلت البحث عن تحدً جديد، أتمنى أن ألعب كاس العالم القادم مع المنتخب الوطني إذا نجحنا في الصعود، والبقاء في الملعب أكبر فترة ممكنة العروض المقدمة 3 سنوات داخل الملعب وليس سنتين فقط".

وأكمل :"الأن متواجد في الأهلي أخوض مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع المدرب الجديد، وحتى وأن اقدم عروض جيدة بشهادة جمهور الأهلي أجد نفسي متواجد على دكة البدلاء".


وأتم فتحي قائلًا :"هذا أمر فني ولم أفتعل أي مشكلة في مباريات الفريق، وهذا حق للجهاز الفني والإدارة في الإعتماد على اللاعبين الصغار ولكن لماذا لا يعطيني أحد الحق في البحث عن التحدي جديد للتواجد في الملعب إذا كنت قادر على ذلك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون
» «ميركل» تعود إلى عملها بعد انتهاء الحجر الصحي
» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين
» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"
» "خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم
» إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"
» يمارسان الرذيلة بـ «قمصان النوم» مقابل 120 دينار كويتى
» حقيقة وجود تغييرات إدارية صحية بالسعودية
» «الشناوى» مرشح بقوة لتولى «الحكام» خلفا «للغندور»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية