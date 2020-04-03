«فيفا» يغرم الزمالك نص مليون يورو

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الزمالك

شيكابالا

ليفربول

أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، حكم بتغريم نادى الزمالك نصف مليون يورو، بسبب عدم سداد باقى مستحقات استعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وذكرت الصحيفة، أن تاريخ الشكوى يعود إلى 2016، حيث أن الزمالك لم يدفع لنادي سبورتنج لشبونة، سوى نصف قيمة الصفقة.

وكان "شيكابالا" انضم إلى سبورتنج لشبونة موسم 2014، لكنه لم يلعب كثيرًا بسبب دخوله فى مشاكل مع الجهاز الفنى وإدارة الفريق، ليعود بعدها إلى القلعة البيضاء فى 2015.


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