أيمن نور يفاجيء الجميع بوفاة أردوغان

03 أبريل 2020 - 12:51 م

فاجأ أيمن نور المرشح الرئاسي السابق الجميع بإعادة نبأ عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعاد نور على حسابه في تويتر خبرا كان قد تم تداوله عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي جاء نصه : " أنباء عن وفاة الرئيس التركي أردوغان بأزمة قلبية مفاجئة".

وأثارت تدوينة نور ردود فعل واسعة، حيث علق أحد المغردين :" عيب علي شخصيه معروفه زيك يحط أخبار فكسانه و مش كاتب اي تعليق و مش فاهمين تقصد ايه ، انا لو من مسؤولين تركيا اصدر أمر بترحيلك فورا جزاء لك علي نكرانك للجميل ل البلد اللي فتحت دراعها ليك".

وعلق آخر : " ياه من 2019 ولسة واصلك الخبر ياه النت بطيء جدا عند حضرتك".

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه تركيا فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده شهدت 63 حالة وفاة جديدة، وألفين و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف قوجة في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي، مساء أمس الأول أن عدد اختبارات كورونا في البلاد بلغ اليوم 14 ألفا و396، ليصل بذلك إجمالي الفحوص إلى 106 آلاف و799 .

وأضاف أن عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 277 حالة، والإصابات إلى 15 ألفا و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصا .



