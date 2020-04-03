قبلة حياة لـ"ليفربول" بشأن استكمال الدوري الإنجليزي

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في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها النشاط الرياضي حول العالم، ووجود شكوك حول استكمال الأنشطة الرياضية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الاتحادات الوطنية، بعدم التسرع في إنهاء دورياتها، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
واستقرت رابطة المحترفين في بلجيكا، أمس الخميس، على إنهاء الموسم بالترتيب الحالي للدوري، والذي يتصدره كلوب بروج بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وإلغاء المباريات المتبقية من المسابقة.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس العالمية”، أن الاتحاد الأوروبي واثق من استكمال هذا الموسم، خلال الأشهر المقبلة، في ظل الظروف التي ستحددهها كل دولة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي لهذا العالم، حيث يتبقى له مبارتين ويحصد لقب الدوري، بعد غياب دام 30 عام، عن خزينة الريدز.


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