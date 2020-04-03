رسالة شكر من منظمة الصحة العالمية للسيسي

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس السيسي

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية ،تيدروس أدهانوم،رسالة شكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهد كبير لمكافحة تفشي فيروس"كورونا" المستجد " كوفيد 19 " في مصر.

و  قال في تغريدته علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات"تويتر":" شكرا للرئيس السيسي لالتزامه القوي بوقف انتشار فيروس"كورونا" وضمان حصول الأهالي المتضررين علي الدعم الكافي.. موقف عظيم يعكس القيادة والتضامن"، حسبما نشرت"صدي البلد".

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر جميع مصاريف الحجر الصحي للعائدين من الخارج.


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