» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين

03 أبريل 2020 - 12:25 م

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانًا رسميًا أكد خلاله عدم اتخاذ أى قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم.

وأكد المجلس أنه لم يتسلم أى تقارير من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن أسماء اللاعبين الراحلين، وأنه لم يتم عقد أى جلسة معه لمناقشة أى أمور تخص الفريق فى ظل الانشغال فى الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية فى البلاد للوقاية من فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضى بأكمله.

وأكد رئيس النادى أن ما تردد هو من وحى خيال البعض الذى يثير الفتنة وينشر الأكاذيب، وأنه ليس من المعقول أن يتم فى فترة توقف المسابقة وجميع اللاعبين فى منازلهم، وكذلك المدير الفنى الذى لم ألتق به، كما أنه لم يلتق أيضًا بأمير مرتضى المشرف على الكرة ولم يقدم لنا أى تقارير عن أى شيء، فكيف يكون هناك حديث عن الراحلين أو القادمين، والهدف هو إثارة البلبلة بين اللاعبين، مشددًا على أنه سيواجه هذه الأكاذيب بكل حسم وسيكشف أصحابها أمام الرأى العام.