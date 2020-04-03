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"خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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كوفيد 19

#الجمعة

غير موقع البحث"جوجل" صفحته الرئيسية وجعل شعاره اليوم الجمعة"خليك في البيت لحماية الحياة".

وتتحدث الصفحة الرسمية عن أهم أخبار فيروس"كورونا" المستجد والمعروف علميا بـ"كوفيد 19" علي مستوي العالم، وأهم أخباره محليا .

كما شارك "جوجل" متابعيه بآخر إحصائيات الإصابة والوفاة والعلاج علي مستوي العالم.

جدير بالذكر أن الإصابات علي مستوي العالم تجاوزت المليون إصابة لتصل إلي 1.016.534 حالة إصابة، فيما وصلت حالات الشفاء إلي 211.615 حالة، أما حالات الوفيات فقد وصلت إلي 53.069 حالة.

وفي مصر وصلت حالات الإصابة إلي 850 حالة، والوفيات 52 حالة، أم حالات الشفاء فقد وصلت إلي 179 حالة.


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