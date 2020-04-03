"إيتو" و"دورغبا": هذه فضيحة أناس مقرفون

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الافارقة

كورونا

إيتو

دورغبا

طبيبين فرنسيين

وجه كل من الكاميروني "صامويل إيتو" والإيفوري " دورغبا"  رسالة موجعة لطبيبيْن فرنسييْن، بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة.

وكان الطبيبان الفرنسيان قد طالبا بتجربة اللقاح على الإفريقيين بحجة أنه لا يوجد هناك إنعاش ولا علاج ولا أي شيء آخر.

وجاء رد إيتو قاسيا وموجعا، حيث دافع عن الأفارقة بقوله:  " لستم سوى مقرفين.. إفريقيا ليست ملعبكم".

بينما كان رد دروغبا:  " هذه فضيحة، إنه لمن غير المعقول أن نبقى نحذر من هذا الأمر".

وتابع : " إفريقيا ليست حقل تجارب، إنني استنكر وبشدة هذه التصريحات الخاطئة، خاصة ما يكون منها عنصريا".

 وشدد في حديثه : إن هذا مقرف حقا .. إنه يجب أن تساعدوننا حتى ننقذ إفريقيا من هذا الفيروس الذي يهدد العلم بأسره لا أن تعاملوا الأفارقة كفئران تجارب.


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