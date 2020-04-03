تامر أمين:لا تضطرونا للحظر الكامل

03 أبريل 2020 - 10:52 ص

أكد الإعلامي تامر أمين، أن 90% من المتوفيين من مصابي كورونا أعمارهم تبدأ من 50 عاما فيما فوق، ناصحا المصريين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، للسيطرة على فيروس كورونا.



وقدم أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،مقترحا أن كل عمارة سكنية بها كبار سن أحد من الشباب يساعدهم في شراء متطلباتهم، حتى لا يخرجوا من منازلهم.



ووجه الإعلامي، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "لا تضطرونا نفرض حظر تجوال كامل ، وعلى كبار السين عدم الخروج من منازلهم".

