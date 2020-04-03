أبو تريكة: السعيد بجد من يقوم بهذا الشيء

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الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة
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ابو تريكة

السعيد

الأسعد

وجه  اللاعب محمد أبو تريكة  نجم المنتخب المصري السابق رسالة لمحبيه ومتابعيه بأن الشخص السعيد هو من يكون الله معه.

وأضاف أبو تريكة على حسابه في تويتر : " سئل أحدهم : من هو السعيد ومن هو الأسعد ؟ السعيد: من كان مع الله ... الأسعد: هو من كان الله معه .. ابذل الأولى ، تُرزَق الثانية".

وتبادل متابعو أبو تريكة معه الردود، حيث علق أحدهم :" اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة".

وعلق آخر : "  ونعم بالله جمعة مباركة عليك يا ماجيكو".

يذكر أن أبو تريكة قد أثار جدلا عبر موقع فيس بوك بشأن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن كتب منشورا : "كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكـبُر، إلّا المُـصيبة فإنّها تبدأ كبيرة ثُم تصغُر".

وبالرغم من عدم تصريحه مباشرة بأنه يقصد الفيروس القاتل " كورونا"، إلا أن العديد من متابعيه رأوا أنه يلمح إليه.


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