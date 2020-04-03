» يمارسان الرذيلة بـ «قمصان النوم» مقابل 120 دينار كويتى

03 أبريل 2020 - 10:48 ص

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على مغربي وفلبيني، لممارستهما أعمالا منافية للآداب مع زبائن صغار السن في معهد للمساج في منطقة السالمية، كان قد واصل أعماله رغم قرار الحظر.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد تبين أن المتهمين يتقاضيان في الساعة الواحدة 120 دينارا (396 دولارا) أي بواقع 60 دينارا لكل منهما.

وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد عن استغلال شخصين لنزوات صغار السن مقابل المال متسترين بالعمل في معهد مساج، حيث كشفت التحريات أن المتهمين يستدرجان الراغبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتفاق على مبلغ 60 دينارا لكل منهما، ورغم صدور قرار حظر التجول فإنهما كانا مستمرين بالعمل.

وتم رصد المتهمين، وألقي القبض عليهما، متلبسين بالجرم المشهود، ويرتديان قميصي النوم، وتمت إحالتهما للتحقيق، واعترفا بأنهما اعتادا على ممارسة الرذيلة تلبية لرغبات الزبائن، وأنهما يربحان في اليوم الواحد 500 دينار (1,650 دولار).