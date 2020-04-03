الكويت تؤيد السعودية فى هذا الأمر

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وكالات - الدوينى فولى

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قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين "أوبك" والمنتجين من خارجها (أوبك+)، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.

كما أعلن الوزير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحكومية، استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات.

وأضاف أن الشحنة البالغ حجمها نحو مليون برميل، والتي سيتم تحميلها على متن ناقلة يومي السبت والأحد، ستُصدر إلى آسيا.

وفي ذات السياق ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطاقة الأذربيجانية قالت اليوم الجمعة، إن من المزمع عقد اجتماع لمجموعة أوبك+ لمنتجي النفط في السادس من أبريل وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت الوزارة: إن من المتوقع أن تشارك جميع دول أوبك+ وإن النقاش سيجري حول تحقيق استقرار الأسعار في سوق النفط.


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