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طبيب سعودي: يجب حلق اللحية لمواجهة كورونا
طبيب سعودي: يجب حلق اللحية لمواجهة كورونا
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أخبار السعودية

كورونا

وليد فتيحي

حلق اللحية

ناشد الطبيب السعودي وليد فتيحي الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي ، بضرورة حلق اللحى لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فتيحي في مقطع فيديو من برنامج " كلنا مسؤول" أن الكمامة الصحية التي تقي من انتقال عدوى كورونا لابد أن تكون ملامسة للبشرة، منوها أن اللحية تحول دون ذلك.

وأكد فتيحي أن لحيتي منذ 40 سنة وهي سنة، حيث قمنا بفحص هل تخفيف اللحية أم حلقها تماما هو الأضمن لمواجهة انتقال العدوى.

وأجاب فتيحي : أنه بإجراء الفحص قبل حلق اللحية وبعد الحلق هو الأضمن وهو المصلحة المتعدية، حيث قام الطبيب السعودي بحلق لحيته تماما.

وأوضح أنه قام بحلق اللحية لأن حفظ النفس مقدم عند الله، وإيمانا مني أنه أبرّ لي عند الله.

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