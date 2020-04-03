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"ميدو" : إلغاء الدورى الانجليزي يصيب "صلاح" بخيبة أمل

الرياضة

صلاح
صلاح
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دوري

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الانجليزى

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قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام السابق، إن إلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيصيب النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بخيبة أمل.

وأضاف "ميدو" خلال تصريحاته لـ "ذا صن" الإنجليزية:"إلغاء الدوري الإنجليزي سيصيب محمد صلاح بخيبة أمل، مثل أي لاعب في فريق ليفربول".

وتابع :" حتى ولو تم إلغاء الدوري هذا الموسم، أعتقد أن ليفربول هو المرشح الأول للتتويج بالمسابقة الموسم المقبل، الحياة لن تتوقف عند هذا القرار".

وأشار:" أتمنى استكمال الدوري الإنجليزي حال تحسن الأمور، حتى ولو امتدت المسابقة إلى الصيف، لكن يجب إلغاء المسابقة حال الاستمرار على الوضع الحالي".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى نهاية شهر إبريل الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


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