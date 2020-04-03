موسى: طالع اليوم 1 ظهرًا وهفضح التجمعات على الشاشة

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صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من خطر التجمع سواء من أجل صلاة الجمعة أو التجمع في المنتزهات والحدائق أو على الشواطيء، قائلا:"وعدت المشاهدين منذ يومين بمفاجأة ظهر يوم الجمعة وهي أنني سأظهر على الشاشة الساعة الـ1 ظهرًا لتصوير التجمعات وفضحها على الهواء مباشرةً".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلا: "النهاردة من الساعة واحدة ظهرا هشتغل وهشوف مين في بيته، ومين ينزل وهطلعه على الهواء".

وتابع:"كل محافظات مصر بكرة هتكون على الشاشة اللى هيخرج هيكون متشاف ومتصور"، داعيًا المواطنين إرسال فيديوهات من كافة المحافظات".

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