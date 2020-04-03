كامل الوزير: "اللي علينا عملناه .. والباقي على ربنا"

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل،أن الوزارة تعمل على تطهير أماكن صرف التذاكر في محطة المترو على مدار الساعة بشكل متواصل من دون انقطاع.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري ،بأن هناك العديد من الشركات ومصانع الأدوية تبرعت بمطهرات للمساعدة في تطهير محطات المترو والقطارات.

 وتابع :"بنعمل اللي علينا في تطهير المترو، ومن الوارد أن يستقل المترو شخص حامل الفيروس غير ظاهر عليه الأعراض ،لافتا إلي أن هناك سيارة خاصة بالحجر صحي، داخل كل ميناء، وداخل محطة مصر، لضبط أي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، معقبًا: " اللي علينا عملناه والباقي على ربنا".

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